Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль

Алексанлр Мотыль: "Украине будет нелегко стать членом ЕС. Но она движется в том направлении". Фото: Gazeta.ua

Украина движется на Запад, потому что в условиях соседства с Россией это единственно возможный путь. Получить членство Евросоюза будет непросто, но это уже решенный вопрос. Чтобы войти в состав ЕС, Украина должна стать богатой и самодостаточной.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

"В Украине есть выбор только между Западом и Востоком. Последнее – это Россия, - говорит он. – Если она примет к себе Украину – это потеря государственности и национальной идентичности. Быть колонией страны, которая по уровню развития соответствует африканским и одновременно имеет ядерное оружие, – двойной кошмар. Остается единственное направление – на Запад".

Надо как можно быстрее включиться в их структуры и стать частью Запада. Это не исключает экономических связей с Китаем и с Бразилией. Но на первом месте – Европейский Союз. Украине будет нелегко стать его членом. Но она движется в том направлении. Членство в ЕС – вопрос времени, считает историк.

Проблема Евросоюза в том, что он слишком быстро расширялся. В начале 2000-х принял около десяти стран за несколько лет. Слишком много. Теперь живет с последствиями этой проблемы, что вызывает недовольство западных европейцев, отмечает Мотыль.

"30 лет назад, после окончания "холодной войны", считалось, что Штаты отступили, и теперь именно Европа будет мировым лидером. Однако в ЕС полно разных проблем. Принимать сейчас к себе такую большую страну, и еще бедную и коррумпированную, просто нереально. Украина должна измениться, стать богаче и привлекательнее. Собственно, независимо от того, когда она станет членом ЕС, Украине нужно стать сильной, богатой, демократичной. Тогда она была бы для Европы не проблемой, а приманкой", – отмечает он.



Вопрос же Североатлантического альянса сложнее из-за того, что у него нет армии, отмечает историк.

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"Военные силы НАТО состоят из армий отдельных членов. Их состояние, особенно Германии, – жалкое. Если бы россияне напали на Польшу, Альянс не смог бы ответить. Он не способен мобилизовать свои войска. Если начнется полномасштабная война Украины с Россией, европейцы не придут на помощь, даже если очень захотят", – говорит он.

В уставе НАТО прописано, что нападение на одну страну считается атакой на весь Альянс. Но в то же время там сказано, что в случае нападения каждая страна может отреагировать так, как посчитает нужным. То есть никто не обязан предоставлять военную помощь.

"Но это не значит, что Украина не должна идти в НАТО. Ей необходимо реформировать армию, приблизить ее к натовским стандартам", – отмечает Мотыль.

Полное интервью с Александром Мотылем читайте в журнале "Країна"

Украина станет членом НАТО, План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса. Об этом говорится в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. В решении саммита призывают Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ, проводить реформы как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах.