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Состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы с участием обновленной украинской делегации

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Состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы с участием обновленной украинской делегации
Прошло очередное заседание ТКГ. Фото: Прямой

Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация.

Украина отметила важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже. Также речь шла о необходимости выполнения безопасности требований, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины, сообщает сайт главы украинского государства.

Украина поддержала СММ ОБСЕ и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории страны в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех". Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины.

Также подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии. Так, согласно сообщению КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины. Представители Украины в очередной раз исключили возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции.

Также обсуждался вопрос восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

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Раньше, Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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