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Состав Кабмина изменится через 9 месяцев из-за энергетики - эксперт

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Состав Кабмина изменится через 9 месяцев из-за энергетики - эксперт
Политолог Вадим Карасев считает, что состав Кабмина изменится через 9 месяцев из-за энергетики. Фото: QHA

Кабинет министров Алексея Гончарука проработает в своем "технократическом" составе не более, чем полгода, максимум 9 месяцев. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Если в информпространство попадают лишь отдельные признаки недовольства президента Зеленского и его Офиса командой Алексея Гончарука, то на уровне "глубинного государства" бурление идет полным ходом. Отголоски этих процессов – это, в первую очередь, слухи о назначении "настоящим" премьер-министром Валерия Хорошковского после того, как в политику "наиграется" "хипстерское" правительство Гончарука. Кроме того, вместе с "молодняком" исполнительную власть должен покинуть и "вечный" Арсен Аваков. Тот факт, что публично ему дали время до нового года в качестве испытательного срока – не более, чем очковтирательство для непосвященных", - написал политолог.

По его мнению, "маркером профнепригодности" этого состава Кабмина может стать отопительный сезон.

"Хороший повод для того, чтобы выставить претензии Гончаруку и профильному министру Алексею Оржелю за потерю контроля над энергосектором. Если они вообще когда-то его имели", - отмечает Карасев.

"О проблемах с углем, шахтерами, "поправкой Геруса" по импорту электроэнергии из России и фактической "приватизации" Коломойским "Центрэнерго" можно прочитать у профильных экспертов. От себя добавлю: социальный взрыв на угледобывающих предприятиях – вопрос времени. Как и проблемы в энергосистеме под управлением "профессионалов", - написал эксперт.

По словам Карасева, "у Коломойского стремительно готовят Геруса на нового министра энергетики – это уже секрет Полишинеля". Политолог считает, что "именная поправка" (которая позволила импорт электроэнергии из России – ред.) - не что иное как "технология повышения узнаваемости руками оппонентов".

"Более того, если оппозиционно настроенные политики видят в формуле "Герус=Коломойский" чистое зло, то сами "фигуранты", похоже, гордятся этой связью и готовы ее выпячивать чем дальше, тем больше. Ведь на ответственном посту министра не должно быть двузначностей, кто чей человек", - пояснил эксперт.

"Все это понимает Оржель, это понимает Гончарук. Но сделать они ничего уже не могут, потому что, по всей видимости, таковы были изначальные правила игры. Единственное, что им остается – покорно принимать "заказы" и их исполнять", - резюмировал он.

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