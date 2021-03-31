Сосредоточимся на создании команды, которая не считает Украину "государством 404" – глава исполкома УДАРа Палатный

Председатель исполкома УДАРа Артур Палатный: "Мы начинаем трансформацию "УДАРа"

УДАР начинает трансформацию в партию, которая станет открытой платформой для всех активных украинцев.

Об этом в интервью ЛБ.юа рассказал недавно назначенный глава исполкома партии Артур Палатный.

"Мы начинаем трансформацию "Удара" в партию, которая станет открытой платформой для всех активных украинцев. Сосредоточимся на создании большой украинской команды людей, которые не считают Украину "failed state", не согласны с тем, что Украина – это "государство 404". Это люди, которые хотят жить в сильной европейской стране, где главная сила закона, а не закон силы. С такими людьми нам по пути", - заявил Палатный.

Глава исполкома УДАРа акцентировал на том, что в партию планируют усилить за счет привести компетентных, опытных и порядочных людей, а не просто "новые лица".

"Для "Удара" сейчас стоит задача сформировать в Украине команду не просто "новых лиц". Главные принципиальные критерии для нас неизменны: компетентность и профессионализм и, конечно, патриотизм. И здесь для нас важен наш опыт. "Удар" не новичок в украинской политике. Мы далеки от политического инфантилизма, который демонстрируют нынешние так называемые "новые" партии с политконсервами внутри. Украине нужна взвешенная политическая альтернатива. "Удар" может стать этой альтернативой", – подчеркнул Палатный.

Напомним, назначение главой исполкома УДАРа Артура Палатного глава партии Виталий Кличко назвал новым этапом в развитии партии.