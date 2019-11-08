Соратник Коломойского возглавил облсовет

Бывший заместитель Игоря Коломойского, когда тот был главой Днепропетровской облгосадминистрации, Святослав Олийнык возглавил Днепропетровский областной совет.
Соответствующее решение депутаты приняли в пятницу.
Перед этим приняли отставку Глеба Прыгунова - тот избирался от БПП.
"За" Олийныка проголосовали 91 депутат из 93.
Новый председатель облсовета сразу же принес присягу.
Святослав Олейнык дважды был народным депутатом от БЮТ.
После увольнения Коломойского с должности главы ОГА Олийнык также подал в отставку в марте 2015-го.
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5 ноября представитель БПП Глеб Прыгунов подал в отставку с поста председателя Днепропетровского облсовета.
"Последние 6 месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под всеукраинскую политическую картину при условии поддержки "папередников". Хотя получить недоверие от Партии регионов считаю положительной оценкой своей деятельности - значит, мы все делали правильно", - заявлял он.
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