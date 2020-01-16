Соратник адвоката Трампа рассказал о договоренностях с Фирташем

Парнас подтвердил, что дело Фирташа и компания Burisma, где работал сын Байдена Хантер, были связаны. Фото: glavcom.ua

Лев Парнас, который является соратником адвоката президента США Руди Джулиани договаривался с украинским олигархом Дмитрием Фирташем о документах по делу против ексвицепрезидента США Джо Байдена.

В обмен на это должны были закрыть экстрадиционное дело украинского бизнесмена в США, об этом Парнас сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC.

"Для нас, чтобы получить какую-то информацию от Фирташа по Байдену, мы должны пообещать ему кое-что. Что касалось Фирташа, то это состояло в том, чтобы сказать ему, что его дело здесь, в США не имеет перспектив, и его безосновательно преследуют . И еще, что его дело об экстрадиции в США можно было бы решить ", - сказал Парнас.

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Он также подтвердил, что дело Фирташа и компания Burisma, где работал сын Байдена Хантер, были связаны. Основная цель - чтобы Украина объявила расследование ексвицепрезидента США Джо Байдена, который, вероятно, станет главным соперником Дональда Трампа на американских президентских выборах в ноябре этого года.

Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас, считающий себя представителем Дональда Трампа, заявил, что США прекратят помогать УКраине, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.