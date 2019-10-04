Сообщили, почему Трамп отозвал посла из Украины

Трамп отозвал посла США в Украине. Фото: BBC

Президент США Дональд Трамп распорядился отозвать посла в Украине Мари Йованович после жалоб своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Джулиани сообщил Трампу, что Йованович пытается подорвать его авторитет, а также блокирует расследование по компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена, передает The Wall Street Journal

Джулиани также сообщил Трампу, что в частных беседах с украинскими политиками Йованович высказывалась в негативном ключе о главе Белого дома.

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Дональд Трамп сообщил Госдепу, что освобождение Йованович является неотложной задачей.

Посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своем посту 20 мая. Во время скандальной телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине.