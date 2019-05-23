Сообщили, кто возглавит партию Зеленского на парламентских выборах

Партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского на досрочных парламентских выборах возглавит его советник Дмитрий Разумков.
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает УП.
"Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков", - ответил Рябошапка на вопрос, кто поведет партию в парламент.
Он также отметил, что среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, есть ответственность за незаконное обогащение, снятия иммунитетов из народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирования процедуры импичмента.
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Министерство юстиции проверит новых руководителей Администрации президента на наличие причин для люстрации. Минюст уже направил запрос Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию о начале проведения проверки.
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