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четверг, 23 мая 2019 20:22

Сообщили, кто возглавит партию Зеленского на парламентских выборах

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Сообщили, кто возглавит партию Зеленского на парламентских выборах
Дмитрий Разумков возглавит партию "Слуга народа". Фото: Shakhty

Партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского на досрочных парламентских выборах возглавит его советник Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает УП.

"Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков", - ответил Рябошапка на вопрос, кто поведет партию в парламент.

Он также отметил, что среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, есть ответственность за незаконное обогащение, снятия иммунитетов из народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирования процедуры импичмента.

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Министерство юстиции проверит новых руководителей Администрации президента на наличие причин для люстрации. Минюст уже направил запрос Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию о начале проведения проверки.

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  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
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  • Я против любых инициатив президента
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