Сообщили, когда состоится встреча делегаций Украины и РФ

Стало известно, когда состоится встреча делегаций Украины и оккупанта на украинско-белорусской границе.
"Переговоры между Украиной и РФ состоятся под утро", сообщает Информатор.
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От украинской делегации уедет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять, договорились президент Украины Владимир Зеленский и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
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