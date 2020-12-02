Сообщили дату и место проведения следующего саммита G20

В течение года запланированы также мероприятия, посвященные расширению прав женщин, инновациям и экологии. Фото: Reuters

Саммит Группы двадцати (G20) состоится в Риме 30-31 октября 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Италии, которая 1 декабря начала председательство в G20.

"Календарь включает проведение многочисленных встреч на уровне министров, к которым следует добавить Саммит лидеров (G20) в Риме, и многочисленные "специальные мероприятия", - говорится в сообщении.

В основе логотипа запланированного саммита - витрувианский человек Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм. В течение года запланированы также мероприятия, посвященные расширению прав женщин, инновациям и экологии.

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Лидеры стран G20 по итогам саммита обнародовали коммюнике, в котором обязались мобилизовать ресурсы на борьбу с пандемией и заморозить долги бедных стран.