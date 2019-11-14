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четверг, 14 ноября 2019 16:39

Сокрушительный вариант для Украины - Тимошенко прокомментировала импорт электроэнергии из РФ

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Сокрушительный вариант для Украины - Тимошенко прокомментировала импорт электроэнергии из РФ
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко: "Решение о возобновлении импорта тока с РФ является лоббистским и противоречит национальным интересам, и его нужно как можно быстрее отменять"

Существенный рост импорта электроэнергии из РФ уничтожит отечественную энергетику, его надо останавливать.

Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко

"Это абсолютно сокрушительный вариант для Украины. Потому что мы обеспечены производством своей электроэнергии практически вдвое больше, чем мы ее потребляем. То есть, мы имеем полностью свои мощности для обеспечения на 100% Украины электроэнергией. И могу сказать, если при этом факте, что мы обеспечены электроэнергией, начинают импортировать российскую электроэнергию, это означает, что у нас без работы останутся шахтеры, атомщики, энергетики и практически мы потеряем наши мощности, потеряем рабочие места для украицев, потеряем по сути средний класс нашей страны", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что решение о возобновлении импорта тока с РФ является лоббистским и противоречит национальным интересам, и его нужно как можно быстрее отменять.

"Это решение, на мой взгляд, является чисто лоббистским. Оно является против национальных интересов Украины. И его надо как можно быстрее останавливать", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, с 1 октября благодаря "поправке Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров уже превышает 15%.

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14
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