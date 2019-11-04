Сокращенный Верховный суд и меньшие зарплаты: Зеленский подписал закон

Оклад судей Верховного суда уменьшат с 144 075 грн до 105 655 грн. ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в органах судейского самоуправления, который сокращает состав Верховного суда вдвое и уменьшает им зарплаты более чем на 40 тыс. грн, обновляет Высшую квалификационную комиссию судей и создает Этическую комиссию при Высшем совете правосудия.

Об этом свидетельствует статус закона "вернули с подписью от президента" на сайте Верховной Рады.

31 октября его подписал председатель Рады Дмитрий Разумков, в этот же день он был направлен на подпись Зеленскому.

Согласно изменениям, в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут работать 12 человек вместо 16. Она набирает судей и отвечает за их квалификацию. Ее членов назначат по конкурсу, к которому приобщат международных экспертов. На формирование нового состава имеют 90 дней. Каждый член ВККС будет работать 4 года.

Также при Высшем совете правосудия создадут комиссию по вопросам добропорядочности и этики из 6 человек. Трое - от Высшего совета правосудия и столько же международных экспертов. Ее члены будут проверять судей Верховного суда на добродетель и увольнять тех, кто не соответствует требованиям.

Оклад судей Верховного суда уменьшат с 144 075 грн до 105 655 грн.

16 октября закон об изменениях в системе судейского самоуправления приняла Верховная Рада. 300 поправок рассмотрели за 2 дня.