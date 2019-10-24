Шокин провалил очередной суд по восстановлению в должности

Шокин работал генпрокурором четыре года назад. Фото: УНІАН

Кассационный административный суд Верховного суда не обнаружил причин для возобновления сроков рассмотрения иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

"Суд отказал в восстановлении сроков для рассмотрения дела по существу и оставил в силе предыдущее решение, согласно которому иск был отклонен", сообщили в ВС, пишет "Інтерфакс-Україна"

На заседании речь шла о рассмотрении по сути иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора: суд рассматривал исключительно вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения.

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Генеральный прокурор 2015-2016-х Виктор Шокин, который ушел с должности по собственному заявлению, судиться из-за своего увольнения и хочет восстановиться в должности. Верховный суд постановлением от 6 сентября открыл производство по заявлению. В 2017 году Шокин подавал в суд на пятого президента Петра Порошенко и Верховную Раду.