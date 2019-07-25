Шокин и Луценко "слили" компромат на Байдена - СМИ

Украинские генпрокуроры "слили" компромат на Байдена. Фото: Лига

Бывший генпрокурор Виктор Шокин и действующий Юрий Луценко "слили" президенту США Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года, демократа Джо Байдена.

Это следует из показаний посредников в общении адвоката президента США Рудольфа Джулиани и Шокина и Луценко, говорится в расследовании Buzzfeed.

Посредники из СССР Лев Парнас и его друг Игорь Фруман организовали переговоры Шокина и Джулиани, во время которых Шокин сообщил информацию о том, что сын Байдена работал в компании бывшего министра экологии Николая Злочевского.

В 2019 Джулиани провел встречу с главой ГПУ Юрием Луценко, который рассказал о том, как американское посольство в Киеве помогало кампании Хиллари Клинтон.

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Напомним, "дело Манафорта" также тесно переплелось с делом о вмешательстве россиян в избирательную кампанию в США. Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о том, насколько честно Трамп пришел к власти и какую роль в этом сыграла Россия, продолжалось несколько лет. И хотя согласно обнародованным выводам Мюллера, сговора между штабом Трампа и русскими не было, прокурор не дошел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.