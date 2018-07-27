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пятница, 27 июля 2018 11:21

Согласовано в Брюсселе: в Мининфраструктуры сообщили радостную новость

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Согласовано в Брюсселе: в Мининфраструктуры сообщили радостную новость
советник министра инфраструктуры Виктор Загреба: ЕС поможет Украине построить 12 путепроводов. Фото: Громадське радіо

Европейский Союз поможет Украине построить 12 путепроводов на пересечениях автомобильных и железнодорожных путей.
Новые путепроводы будут построены в местах с большой интенсивностью движения машин и поездов. Об этом в эфире Еспресо.TV заявил советник министра инфраструктуры Виктор Загреба.

Он отметил, что строительство новых путепроводов в Украине уже согласовали в Брюсселе.

"Сейчас это уже есть в документах, согласовано в Брюсселе. Не знаю, как быстро это удастся реализовать, но радостная новость такова, что как минимум 12 путепроводов ЕС пообещал помочь построить "с ноля ". Это много", - подчеркнул Загреба.

По его словам, путепроводы будут строить на дорогах международного значения, которые пересекаются с железнодорожными путями.

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Согласно предварительным договоренностям, ЕС выделит Украине средства на строительство путепроводов в рамках инвестиционного плана для стран Восточного партнерства.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ремонт Шулявского моста не должен длиться более года, поскольку путепровод является важным объектом транспортной инфраструктуры столицы.

По его словам, реконструкция моста обойдется в сумму более 1 млрд грн.

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27
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