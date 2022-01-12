Социолог рассказал о технологии, которой может воспользоваться Зеленский на выборах

Около 70% избирателей Зеленского младше 44 лет. Фото: Getty Images

Электронное голосование может помочь президенту Владимиру Зеленскому на следующих выборах.

Об этом сказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, пишет НВ

Около 70% избирателей Зеленского младше 44 лет, рассказал социолог.

При этом к дистанционному голосованию относится положительно около половины избирателей до 30 лет и треть тех, кому до 44. Если такие избиратели не хотят идти на участки, но готовы принять участие в выборах дистанционно, это поможет Зеленскому.

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"Но это не значит, что вся молодежь проголосует за него. Они не ходят на выборы часто не потому, что им не хочется, а потому, что тоже не доверяют кандидатам и не видят человека, за которого голосовать", - говорит социолог.

Поэтому новая технология может придать голоса и другим кандидатам. Однако в нынешней ситуации больше всего из дополнительных голосов достанется Зеленскому.

В декабре прошлого года первый вице-спикер, представитель "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что до 2024 года могут организовать голосование путем вброса бюллетеня в машину вместо избирательного ящика. Ранее министр Федоров говорил, что следующие выборы президента могут пройти онлайн.