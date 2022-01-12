Социолог рассказал о технологии, которой может воспользоваться Зеленский на выборах

 
Ексклюзивы
1/5
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Просмотров: 999
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 1692
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3267
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 864
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1494
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 711
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2979
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 666
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 31671
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
4
7
5
4
11
Мавзолей Ататюрка и переговоры: депутаты поехали в Турцию
Мавзолей Ататюрка и переговоры: депутаты поехали в Турцию
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
&quot;Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти&quot; – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Самый большой лайнер в мире и казино: экс-депутат Лещенко с супругой отдыхают в США
Самый большой лайнер в мире и казино: экс-депутат Лещенко с супругой отдыхают в США
Видео
Все видео
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал
Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Интервью
1/5
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 297
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 306
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4959
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3690
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 612
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 21:48

Социолог рассказал о технологии, которой может воспользоваться Зеленский на выборах

  Комментировать
Социолог рассказал о технологии, которой может воспользоваться Зеленский на выборах
Около 70% избирателей Зеленского младше 44 лет. Фото: Getty Images

Электронное голосование может помочь президенту Владимиру Зеленскому на следующих выборах.

Об этом сказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, пишет НВ

Около 70% избирателей Зеленского младше 44 лет, рассказал социолог.

При этом к дистанционному голосованию относится положительно около половины избирателей до 30 лет и треть тех, кому до 44. Если такие избиратели не хотят идти на участки, но готовы принять участие в выборах дистанционно, это поможет Зеленскому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Голос покупают за 500 грн. Это стрелять себе в ногу" - "Опора" предупредила об идее с э-голосованием

"Но это не значит, что вся молодежь проголосует за него. Они не ходят на выборы часто не потому, что им не хочется, а потому, что тоже не доверяют кандидатам и не видят человека, за которого голосовать", - говорит социолог.

Поэтому новая технология может придать голоса и другим кандидатам. Однако в нынешней ситуации больше всего из дополнительных голосов достанется Зеленскому.

В декабре прошлого года первый вице-спикер, представитель "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что до 2024 года могут организовать голосование путем вброса бюллетеня в машину вместо избирательного ящика.

Ранее министр Федоров говорил, что следующие выборы президента могут пройти онлайн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Социолог рассказал о технологии, которой может воспользоваться Зеленский на выборах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Вдохновлявшая Пикассо и Шагала украинка очаровала мир наивностью

Роман с абьюзером, депутатство и участие в "Холостячке" - интересные факты об имениннице Злате Огневич

Украиной прокатилась волна арестов

Покушение на Папу: нападающий увлекался нацистами

Самое читаемое
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 Просмотров: 24399
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился 1 Просмотров: 13050
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 12078
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше Просмотров: 10323
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 Просмотров: 8155
Политика
ГБР не вызывало Порошенко в суд – адвокат
ГБР не вызывало Порошенко в суд – адвокат Просмотров: 27
В США обнародовали законопроект о санкциях против РФ
В США обнародовали законопроект о санкциях против РФ Просмотров: 270
Кулеба отреагировал на слухи о возможном назначении на место Кличко
Кулеба отреагировал на слухи о возможном назначении на место Кличко Просмотров: 261
ГБР попросит арестовать Порошенко в день его возвращения
ГБР попросит арестовать Порошенко в день его возвращения Просмотров: 279
Порошенко в Брюсселе встретился с генсеком Европейской народной партии
Порошенко в Брюсселе встретился с генсеком Европейской народной партии Просмотров: 270
Больше всего комментируют
4
Как купить квартиру в Киеве
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
4
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
2
Двери скрытого монтажа под покраску - 7 главных отличий
2
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
Голосов: 1419
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть