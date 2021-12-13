Социолог рассказал, какого политика хотят украинцы после "зеленых"

Социолог рассказал, какой запрос у украинцев после "зеленых". Фото: Getty Images

После прихода к власти "Слуги народа" украинский избиратель хочет что-нибудь усредненное – новый и опытный.

Об этом сказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью "РБК-Україна".

"После молодых и перспективных "зеленых" представителей власти был моментальный запрос на опыт и крепких хозяйственников. Но в то же время этот запрос начал смещаться к средине. Очень "старого" политика избиратели назад уже не хотят. Хотят что-то усредненное - и новый, и опытный", – рассказал социолог.

В то же время эксперт отметил, что на сегодняшний день не видит политика, который может "выстрелить".

"выстреливает" лидер, а не какое-то отдельное качество. Украинцу необходимо развитие для государства и стабильность для себя лично. Политик должен предлагать продвижение в будущее – никакого взгляда в прошлое.

Универсальный запрос "жить по-новому" никуда не делся, уже третья "пятилетка" начнется с того же. Первую пятилетку – тогда прожил сам Порошенко, вторую пятилетку живет сейчас Зеленский. И поверьте, третья "пятилетка" – это будет "жить по-новому" дальше, потому что возвращения назад никто не хочет", - сказал Антипович.

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Если бы выборы президента проходили в декабре, за Владимира Зеленского проголосовали бы 27,1% среди определившихся с выбором, по информации КМИСа. Если бы были парламентские, то за "Слугу народа" - 18,4% опрошенных.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.