События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев

Елисеев считает, что усиление международных санкций помогло бы в отстаивании украинской позиции во время мирных переговоров. Фото: eurosolidarity.org

У Зеленского должны признать провал режима прекращения огня по всей линии фронта, ведь игнорирование верховным главнокомандующим реальной ситуации на фронте подрывает боевой дух армии. Об этом в колонке для издания НВ пишет дипломат, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев.

"Нарушение перемирия в первые минуты российскими силами ставит Зеленского перед выбором: либо игнорировать продолжающиеся обстрелы, прибегая к словесной казуистике, и тем самым подрывать боевой дух армии, или же признать провал очередного перемирия, который Офис президента уже успел окрестить прорывом", - подчеркнул дипломат.

"Проблема в Москве, откуда продолжают сознательно управлять выстроенным за годы противостояния с Украиной механизмом "контролируемой эскалации" на Донбассе", - отметил он.

Елисеев отметил, что усиление международных санкций помогло бы в отстаивании украинской позиции во время мирных переговоров.

"Сейчас на треке мирного урегулирования на Донбассе события развиваются не по украинскому сценарию, как бы ни пытались продать это в качестве "прорыва". Безуспешные попытки договориться с Россией, в том числе путем телефонного разговора между главами государств, в который раз показывают, что такие договоренности могут заработать только при условии усиления международного санкционного давления на Кремль и инициативности, настойчивости и последовательности украинской переговорной команды", - подчеркнул Константин Елисеев.