Собчак в Киеве назвала украинских и русских "братскими народами"

Собчак приехала в Киев. Фото: КП

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала украинцев и россиян братскими народами, но при этом признала незаконную аннексию Крыма.

Возвращение Крыма Украине в нынешних политических реалиях в РФ сейчас является невозможным, сообщила она в интервью НВ.

"Мы братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как "отдайте Крым". Этот выход сейчас не возможен, но он был бы самым правильным", - заявила Собчак.

Отвечая на вопрос о том, кому принадлежит Крым, Собчак ответила: "Россия нарушила международные договоренности, эта территория должна быть возвращена Украине".

При этом она заявила, что на полуострове должен быть проведен референдум по данному вопросу.

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Напомним, Ксения Собчак учавствовала как кандидат в президенты на последних выборах в Росии.