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Снижение "зеленого" тарифа лоббируют в интересах одного из олигархов

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Снижение &quot;зеленого&quot; тарифа лоббируют в интересах одного из олигархов
Предлагаемое урезание "зеленых" тарифов главой комитета ВР по вопросам энергетики Андреем Герусом (на фото) является попыткой добиться очередной преференции для бизнеса миллиардера Игоря Коломойского. Фото: Andriy Gerus / Facebook

Глава комитета ВР по энергетике Андрей Герус добивается снижения "зеленого" тарифа, чтобы бизнесмен Игорь Коломойский получал дешевую электроэнергию для своих энергоемких предприятий.

Об этом идет речь в материале Деловой столицы "Как зеленая энергетика отразится на рейтинге власти".

Издание сообщает, что глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с инициативой урезать "зеленый" тариф, по которому государство закупает электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Хотя его сохранение на неизменном уровне до 2030 года гарантируется законодательством Украины и международными договорами, подписанными нашей страной. По мнению автора, лоббирует он это решение в интересах олигарха Игоря Коломойского, которому нужна дешевая электроэнергия для своих предприятий.

"Предлагаемое урезание "зеленых" тарифов является попыткой добиться очередной преференции для бизнеса миллиардера Игоря Коломойского. Как и недавняя отмена запрета на поставки электроэнергии из России, инициированная все тем же депутатом Герусом. Два ферросплавных завода и два ГОКа Коломойского давно нуждаются в модернизации, способной снизить непомерно высокие энергозатраты данных предприятий. Однако делать этого олигарх не собирается, предпочитая выводить полученные доходы за рубеж", - отмечает автор материала.

И отмечает, что для своих устаревших и чрезмерно энергоемких предприятий Коломойскому нужен дешевый ток. Ведь в себестоимости ферросплавов удельный вес электроэнергии доходит до 50%.

"Коломойскому нужна дешевая электроэнергия. Любой ценой. Чтобы продемонстрировать важность для Коломойского дешевой электроэнергии, достаточно привести один факт: в 2018 г. Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы потребили 5,2 млрд кВт·ч электроэнергии, и это 10% всего объема потребления электроэнергии промышленностью Украины. А еще Коломойский является совладельцем "Днепроспецстали", где расходы на электроэнергию в себестоимости составляют даже больший удельный вес, чем на ферросплавных заводах. Добавим к этому подконтрольные Коломойскому "Днепроазот", Кременчугский НПЗ, Покровский и Марганецкий ГОКи, другие предприятия. Судя по всему, на предприятия Коломойского приходится каждый пятый кВт·ч, потребляемый украинской промышленностью", - сообщается в материале.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов высказал мнение, что глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус инициировал снижения "зеленого" тарифа в интересах Коломойского. И отметил, что такое решение угрожает Украине проблемами с ЕС, поскольку мы нарушаем взятые на себя обязательства. А также судебными исками со стороны иностранных инвесторов, финансирующих проекты по развитию альтернативной энергетики в нашей стране, которых на данный момент около 500.

Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад подчеркнул, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого" тарифа.

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