СНБО ввела санкции против Януковича, Курченко, Азарова, Пшонки и ко

Янукович скрывается в России. Фото: Reuters

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции в отношении лишенного звания президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова. Об этом СБУ сообщила в пятницу.

"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора.

В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти самому худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения", - сказал глава СБУ Иван Баканов на заседании СНБО.

Речь идет о санкциях касательно Януковича, Азарова, бывших министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников.

На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены.

"Я зачитаю перечень лиц, в отношении которых государство Украина ввела максимальный объем санкций, предусмотренных действующим законодательством.

Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бабков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Олег Кирилин, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасичнык, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фиськов, Александр Черпицкий, Ольга Чичелимова, Виктор Янукович", - сказал Данилов.

"Часть этих людей, которые были гражданами Украины, 99% сегодня уже гражданами Российской Федерации", - рассказал секретарь СНБО.

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Данилов напомнил, что Янукович осужден по статье государственная измена.

Правоохранители проверят все указы и распоряжения Януковича на предмет угрозы национальной безопасности.

"Было дано поручение проанализировать все нормативно-правовые акты, которые на сегодняшний день действуют на предмет опасности национальной безопасности Украины. Все органы такую задачу сегодня получили", - рассказал Данилов.

В СБУ заявили, что в 2014 году ряд должностных лиц способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму. А некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию "Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе", - сказал Баканов.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", Newsone и ZIK. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются к нардепу из ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 16 февраля СБУ объявила о подозрении Анатолию Шарию по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. 19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа с ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.