СНБО собирается на заседание - СМИ

Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом пишет "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на источник, близкий к аппарату СНБО.
"Заседание СНБО состоится сегодня", - сказал собеседник.
Повестка дня заседания пока неизвестна, начало в 16.00.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал о совещании в Херсонской области при участии президента Владимира Зеленского с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, руководством областей, граничащих с Азовским и Черным морями, правоохранителями. Этому, по словам Тимошенко, должны посвятить и заседание СНБО.
15 апреля СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов.
Президент заявлял о "топ-десятке украинской контрабанды".
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