СНБО собирается на заседание - СМИ

По информации СМИ начало заседания - в 16.00. Фото: president.gov.ua

Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом пишет "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на источник, близкий к аппарату СНБО.

"Заседание СНБО состоится сегодня", - сказал собеседник.

Повестка дня заседания пока неизвестна, начало в 16.00.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал о совещании в Херсонской области при участии президента Владимира Зеленского с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, руководством областей, граничащих с Азовским и Черным морями, правоохранителями. Этому, по словам Тимошенко, должны посвятить и заседание СНБО.

15 апреля СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов. Президент заявлял о "топ-десятке украинской контрабанды".