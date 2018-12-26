СНБО соберется на заседание - СМИ

На предыдущем заседании СНБО принял решение о военном положении. Фото: ukrinform.ua

Сегодня, 26 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Администрации президента.

Заседание запланировано на 14:00.

По словам собеседника издания, его будут транслировать в прямом эфире.

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26 декабря в Украине закончился срок действия военного положения, который был введен в ряде областей после инцидента в Керченском проливе. Там 25 ноября пограничные корабли РФ обстреляли и захватили 3 корабля ВМС Украины вместе с экипажами. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.