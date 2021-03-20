СНБО поручил СБУ проверить монополиста цифрового телевидения

Зеонбуд проверят. Фото: Сегодня

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос информационной безопасности - решили провести проверку цифрового провайдера "Зеонбуд", который является монополистом более 11 лет.

"В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. Было принято протокольное поручение сделать все возможное для того, чтобы монополии в этом очень важном для национальной безопасности направлении не было", - на брифинге после заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Зеонбуд" - это украинский цифровой провайдер, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2. Сеть содержит 32 телевизионных программы. Общее количество передатчиков - 664, в 166 населенных пунктах Украины. Потенциальная аудитория провайдера достигает 12 миллионов зрителей. Компания несколько раз попадала в громкие скандалы. В частности, в 2015 году стало известно, что "Зеонбуд" обладает оффшорная компания с ограниченной ответственностью "Планбридж лимитед". Ее связывают с Ринатом Ахметовым, Александром Януковичем и Дмитрием Фирташем. Однако на предприятии это отрицали.