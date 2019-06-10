СНБО отреагировал на ситуацию в Молдове

В связи с ситуацией в Молдове Совет национальной безопасности и обороны Украины собрал экстренное заседание. Совещание провели вечером в воскресенье, 9 июня, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал Данилюк в Facebook.
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Другие подробности не сообщаются.
Украина обеспокоена возможностью реализации российского сценария федерализации Молдовы. Его будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон.
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