СНБО отреагировал на ситуацию в Молдове

В связи с ситуацией в Молдове СНБО Украины собрала экстренное заседание. Фото - Униан

В связи с ситуацией в Молдове Совет национальной безопасности и обороны Украины собрал экстренное заседание. Совещание провели вечером в воскресенье, 9 июня, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал Данилюк в Facebook.

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Другие подробности не сообщаются.

Украина обеспокоена возможностью реализации российского сценария федерализации Молдовы. Его будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон.