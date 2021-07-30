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СНБО будет разбираться с Национальной экологической инспекцией

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СНБО будет разбираться с Национальной экологической инспекцией
На следующем заседании СНБО заслушают доклад главы экоинспекции. Фото: АП

На следующем заседании СНБО заслушают руководителя Национальной экологической инспекции.

"Отдельно вопрос связан с поверхностными водами и водами, которые использует наша промышленность. Президент Владимир Зеленский сделал акцент на бездействии нашей Экологической службы. Он считает и его поддерживают все члены СНБО, что на ближайшем заседании будет заслушан глава этой службы, чем они занимаются, почему сегодня нет реакции на те позорные случаи, которые уже есть и были", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Второй доклад будет относительно качества воды. Еще один - о публичном мониторинге качества воды.

Данилов добавил, что поднимался вопрос о функционировании систем орошения.

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Руководителем Государственной экологической инспекции является Андрей Малеваный.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс служба главы государства.

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