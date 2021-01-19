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вторник, 19 января 2021 10:30

"Шмыгаля и Степанова пока не будут трогать. Чтобы они собрали побольше негатива" - "слуги"

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&quot;Шмыгаля и Степанова пока не будут трогать. Чтобы они собрали побольше негатива&quot; - &quot;слуги&quot;
Шмыгаль работает премьером с марта прошлого года. Фото: kmu.gov.ua

Вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля, а вместе с ним и всего правительства пока не стоит. Но оно вполне может возникнуть, если будет нужно принести кого-нибудь "в жертву", например, из-за ситуации с тарифами или эпидемией. Об этом пишет "РБК-Україна" со ссылкой на собеседников в президентской команде.

Источники в "Слуге народа" отмечают, что не против провести гораздо больше кадровых ротаций в правительстве. Но главное препятствие - не во всех случаях есть подходящий кандидат, способный собрать за свое назначение необходимое количество голосов в зале.

Претензии в монобольшинстве накопились чуть ли не к каждому министру. И, пожалуй, больше всех адресовано критики министру здравоохранения Максиму Степанову.

"Сейчас все кажется так, что ни Шмыгаля, ни Степанова пока никто трогать не будет, чтобы они собрали побольше негатива. К тому же Витренко, в случае его дальнейшего повышения, нужно набраться опыта и то проявить себя, прежде чем занять премьерское кресло", - объяснил влиятельный источник в "Слуге народа".

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В ближайшие недели парламент должен решить судьбу и.о. министра энергетики Юрия Витренко, которому прочат должность следующего премьера.

При попытке назначить Витренко в декабре его кандидатура набрала лишь 186 голосов. Из них "Слуга народа" дала 153.

Есть вероятность, что, став у руля Минэнерго, Витренко начнет зачищать ведомство от людей, связанных с олигархом Ринатом Ахметовым. Это никак не вписывается в его интересы, объясняют источники в команде Зеленского.

После неудачного голосования в Верховной Раде Кабмин пошел обходным путем, назначив Витренко первым заместителем министра и параллельно и.о. Но полномочия и.о. министра существенно урезаны, а срок их пребывания в этом статусе ограничены 30 днями. Поэтому уже в ближайшие недели премьеру придется снова вынести этот вопрос в парламент.

В президентской команде не особо скрывают, что кресло первого вице-премьера может стать для Витренко испытательным сроком на должность следующего премьер-министра. И это заставляет многих депутатов более тщательно взвешивать свой голос "за", который открывает ему путь в Кабмин.

В прошлом году в марте Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда же парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство с премьером Алексеем Гончаруком уволили.

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