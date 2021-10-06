Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир

Нардеп пообещал в следующий раз задать премьеру два вопроса. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Бога, что к заседанию Кабинета министров не смог подключиться народный депутат от "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

На заседании правительства в среду премьер сказал: "Просит слова в пределах регламента народный депутат", однако Гончаренко не услышали.

"Слава Богу", - сказал Шмыгаль.

"Сегодня хотел подключиться к заседанию Кабмина – но интернет подвел.

Шмыгаль сказал "Слава Богу", только микрофон отключить забыл. И потом засмеялся.

Денис Анатольевич, не расслабляйтесь там. В следующий раз задам два вопроса", - прокомментировал Гончаренко в Facebook.

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Сегодня премьер сообщил, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону карантина.