Шмыгаль объяснил, почему уволили Нефедова

Шмыгаль говорит о институциональных изменениях. Фото: kmu.gov.ua

Показатели поступлений в государственный бюджет не улучшились. Так премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил увольнение председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

"Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой - это прежде всего вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий.

Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса.

Сейчас ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнения топ-чиновников. Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время", - написал премьер в Facebook.

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Также Шмыгаль заявил, что правительство поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы.

"Это и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", - написал глава правительства.

Сергея Верланова и Максима Нефедова правительство уволило с должности 24 апреля. Оба пробыли на должностях менее года.