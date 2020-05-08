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пятница, 08 мая 2020 13:24

Шмыгаль и Степанов должны объяснить, почему врачи не получили обещанные 300% надбавки - "ЕС"

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Премьер-министр Шмыгаль и министр здравоохранения Степанов должны объяснить, почему до сих пор не выполняется норма закона, которая предусматривает выплату медработникам надбавок в 300% за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в депутатском обращении, которое направили чиновникам лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко и народные депутаты из фракции "ЕС".

Чиновники должны немедленно принять необходимые меры для осуществления предусмотренных законом выплат, говорится в обращении. Виновники в задержке выплат на всех уровнях должны быть привлечены к ответственности - настаивают в "Европейской Солидарности".

"Уже второй месяц продолжается фактическое игнорирование предписаний законодательства относительно надлежащего социального обеспечения медицинских работников, задействованных в ликвидации эпидемии и лечении больных COVID-19. Эта ситуация вызывает акции протеста со стороны медработников, количество и размах которых нарастает. Неэффективные действия со стороны органов исполнительной власти только обостряют социальную напряженность в обществе, а медики остаются незащищенными и социально уязвимыми. Все это негативно сказывается на способности медицинской отрасли эффективно противодействовать распространению пандемии, подрывает авторитет государственной власти, распространяет разочарование в обществе", - говорится в обращении.

"Вместе с тем, как стало известно, Минздрав направил соответствующие письма главам областных государственных администраций, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения и медицинских работников, какие бюджетные суммы и как были выплачены. Требуем обнародования полученной информации, и принятия неотложных мер для немедленного исправления ситуации с невыполнением принятых парламентом Украины законов, направленных на противодействие распространению коронавирусной болезни", - настаивают в "Европейской Солидарности".

"В связи с остротой социальной возникшей проблемы, а также руководствуясь статьей 16 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", требуем немедленно принять все предусмотренные законодательством Украины меры по обеспечению рационального, эффективного и целевого использования бюджетных средств, предназначенных для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 и уровня социальной защиты медицинских работников, задействованных в ликвидации эпидемии и лечении больных COVID-19", - отмечают депутаты.

В обращении "Европейская Солидарность" также просит проинформировать о том, как исполнительная власть использует многомиллиардные суммы, выделенные парламентом для борьбы с эпидемией.

"Европейская Солидарность" требует от правительства отчитаться о количестве средств на казначейском счете, предназначенным для противодействия распространению коронавирусной болезни, об осуществлении выплат медицинским работникам; о количестве средств, направленных из Государственного бюджета учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью и о том, как и в каких объемах они были выплачены; выполнения учреждениями здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью, требований относительно осуществления дополнительных доплат медицинским и другим работникам в соответствии с действующим законодательством.

Исполнительная власть должна сообщить о том, какие меры принимаются для установления лиц, виновных в нарушении бюджетной дисциплины, растрате и другом нецелевом использовании бюджетных средств, которые привели к невыплате соответствующих средств работникам учреждений здравоохранения, и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности", - говорится в обращении.

 
 
 
 
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