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понедельник, 16 ноября 2020 12:43

Шмыгаль будет отчитываться перед Верховной Радой

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Шмыгаль будет отчитываться перед Верховной Радой
Верховная рада пригласила премьер-министра Дениса Шмыгаля на пленарное заседание. Фото: "УНИАН"

17 ноября правительство будет отчитываться о карантине выходного дня. Верховная Рада пригласила премьер-министра Дениса Шмигаля и весь состав Кабмина на пленарное заседание.

Об этом заявила заместитель председателя ВР Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета парламента.

"Пригласили завтра главу правительства вместе со всем составом Кабмина, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина. Есть ли действительно такой план. Особенно это касается, конечно, вопроса карантина выходного дня. И самое главное - каково состояние выполнения постановления о мерах противодействия распространению коронавируса", - сказала Кондратюк.

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В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабмину. Об этом заявила исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета.

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