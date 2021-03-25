Сможет ли государство сохранить "Мотор Сич"

"Для сохранения "Мотор Сичи" нужен поиск новых партнеров" - считает Борис Кушнирук. Фото: Gazeta.ua

Авиастроение – это отрасль, имеющая геополитическое значение. Дальнейшая судьба национализированного предприятия "Мотор Сич" зависит от способности власти найти экономических партнеров. Мнением о национализации с Gazeta.ua поделился экономист Борис Кушнирук.

- Этот вопрос политический, он завязан на том, что Украина является не субъектом, а объектом политики. Два субъекта – США и Китай – столкнулись в вопросе доступа к технологиям, которыми располагает "Мотор Сич", – говорит эксперт. – Америка категорически против того, чтобы технологии производства двигателей были переданы китайской стороне. Китайцам же выгоднее купить эти двигатели вместе с людьми, чем работать над их разработкой. Технологический шпионаж не является чем-то новым. Украина оказалась между двумя политическими игроками. Перед ней встал сложный выбор – поссориться с Китаем или с США. С точки зрения геополитических интересов Америка для нас значительно более важный партнер, поэтому мы вынуждены идти на конфронтацию с Китаем, принимая требования Вашингтона – не передавать предприятие и технологический опыт.

То, что Вячеслав Богуслаев (бывший владелец "Мотор Сичи". – Gazeta.ua) сумел сохранить предприятие – вообще чудо. Двигателестроение как составляющая авиастроения – это игры очень мощных государств. В технические разработки нужно вкладывать миллиарды долларов. А поскольку эта отрасль имеет еще и геополитическое значение – возникает вопрос сбыта этой продукции. Выбор часто зависит не от того, чьи изделия технологически совершеннее, а от геополитических соображений. Из-за национализации возникнут большие судебные проблемы с китайскими инвесторами. Оценка тех средств, которые они способны отсудить, может стать камнем преткновения, поскольку сумма там довольно существенная. Поэтому процесс может растянуться на многие годы.

Должна ли "Мотор Сич" принадлежать государству?

Я считаю, что нет. Хотя это предприятие геополитического значения, однако это частный бизнес. Другое дело, что он невозможен без влияния государства. Поэтому надо думать, каким образом обеспечить его функционирование. Нужно искать инвесторов и партнеров, с которыми можно совместно его развивать. А это уже вопрос способности украинской власти – выстроить геополитические отношения, которые бы позволили, не создавая напряжения во внешней политике, развиваться этому предприятию. США интересует, чтобы Китай не получил доступ к нашим технологиям. Для нас наиболее оптимальными партнерами могут быть Польша, Турция и Саудовская Аравия. Если мы не найдем партнеров – предприятие просто исчезнет, потому что оно требует рынков сбыта.



Китайцы получили доступ на предприятие еще во времена Порошенко. После потери российского рынка Богуслаев был вынужден продать его. Появление китайских инвесторов вызвало обеспокоенность у США, которые не желали, чтобы Китай получил контроль над предприятием геополитического значения. Сейчас наша власть просто оказалась в ситуации, когда единственный легитимный механизм блокировки контроля инвесторов над предприятием – это национализация. Юридически она не является незаконной, но власть должна компенсировать потери и недополученные прибыли инвесторам. У власти отсутствует осознание, что частные предприятия такого типа нуждаются в поддержке и активном участии со стороны государства. Причем не через собственность, а через механизм лоббирования и взаимодействия с другими странами, которые могут обеспечить развитие этих предприятий. Способна ли на это власть – вопрос. Частные предприниматели этого обеспечить не могут – это геополитическая отрасль. Так же как авиастроение и строительство атомных станций. Без государства они не будут работать. Но национализация – это крайний вариант. После ее проведения необходимо будет искать партнеров, которые бы гарантировали дальнейшую работу концерна.

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Китайские инвесторы хотят отсудить сумму в 3,5 миллиардов. Смогут?

Нет, не смогут. Будут долгие суды, но я уверен, что они не получат этих денег. Возникнет вопрос – какую сумму они вложили в развитие предприятия? Это точно не 3 миллиарда. Сумма взыскания определяется конкретными показателями – капитализации, доходы предприятия и тому подобное. Суммы будут довольно существенные – сотни миллионов долларов, но отнюдь не миллиарды.

Обострятся ли отношения с Китаем?

С точки зрения геополитики Китай не будет нашим союзником фактически никогда. Он слишком далеко от нас, поэтому мы нужны ему лишь как сырьевая держава, поставщик агропродукции и рынок сбыта. Китай может быть нам выгоден тем, что готов выдвинуть территориальные претензии России, но не как стратегический партнер.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о возврате "Мотор Сичи" в собственность государства.