Смогут ли Коломойский и Ахметов "легализоваться" через налоговую амнистию

Верховная Рада 15 июня поддержала закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии капиталов для граждан. Фото: mind.ua

Закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии, который поддержала Верховная Рада, запрещает легализацию "серых"доходов для действующих и екс гочиновников. Об этом Gazeta.ua рассказал Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации.

"Закон запрещает воспользоваться этим механизмом, если человек был должностным лицом, депутатом. Ринат Ахметов был депутатом, а Игорь Коломойский был председателем Днепропетровской ОГА. Такие люди не смогут подавать декларации, чтобы открыть настоящее состояние и доходы, но при этом избежать наказания", – говорит Несходовский.

Также добавляет: "Этот закон будет работать, когда в Украине уже будет нормальная налоговая система и суды. Сейчас они несовершенны. Это комплексная проблема. Система сама себя не очистит. Нужен внешний контроль".

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Запрос на этот закон был и от бизнеса, который работает за рубежом, говорит Несходовский. "То есть часть бизнесменов воспользуется этим, чтобы оплатить процент, и дальше не иметь проблем с налоговой. Есть несколько целей закона – реализация средств, которые люди заработали в прошлом, а теперь хотят иметь официальное происхождение капиталов. Бизнес, особенно в 90-х, использовал "серые" схемы, поэтому такая потребность существует. Вторая цель – сделать всеобщее декларирование. Когда люди фиксируют имуществе и доходах. Это в будущем позволит налоговой предъявлять претензии человеку, если сумма задекларированных доходов не совпадает со стоимостью покупки", – добавляет эксперт.

Верховная Рада 15 июня поддержала закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии капиталов для граждан. Закон позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть настоящие состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными топ чиновниками или народными депутатами. В Украине с 1 сентября этого года до 1 сентября следующего состоится одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц. Также закон предусматривает уплату единовременного сбора 5% относительно активов на счетах украинских банков активов; 9% - для размещенных за рубежом. Установлена ставка в 2,5% для номинальной стоимости гособлигаций со сроком более года, которые нельзя досрочно погасить. Это касается облигаций, приобретенных с 1 сентября 2021 го по 31 августа 2022 для представления добровольной декларации. Альтернативой является ставка 3%, которую равными частями надо будет выплачивать три года.