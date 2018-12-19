СМИ узнали о корпоративе фракции БПП

БППшники сходятся в офис на корпоратив, 2017 год. Фото: ТСН

Фракция "Блока Петра Порошенко" планирует провести новогодний корпоратив 20 декабря.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в БПП.

Праздновать планируют в новом офисе партии на улице Лаврской в ​​центре Киева. В меню будут легкие закуски и алкоголь, для гостей будет играть живая музыка.

Корпоратив будет закрытым. На нем ожидают президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и министров от БПП.

По словам собеседника, кооператив будет "без пафоса" и в стиле "тим билдинг".

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В прошлом году БПП тоже праздновал корпоратив в своем офисе. СМИ даже удалось сделать фото и видео гулянки. А 2016-го приход Нового года представители президентской политсилы отмечали в элитном семейном фитнес-центре "5 элемент".