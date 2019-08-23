СМИ узнали, когда из депутатов могут снять неприкосновенность

3 сентября за законопроект надо будет собрать не менее 300 голосов. ФОТО: ВРП

Верховная Рада может проголосовать за снятие неприкосновенности в первом чтении 29 августа, а снять ее окончательно - 3 сентября.

Об этом сообщил ZN, ua.

Законопроектом предлагают изложить статью 80 в такой редакции, которая отменяет положение о гарантии депутатской неприкосновенности и привлечении депутатов к уголовной ответственности без согласия Рады.

29 августа депутаты планируют, указывает СМИ, закрепить проект. А на следующем заседании, как требует процедура, получить за него не менее 300 голосов.

По данным медиа, 29 августа также изберут президиум Рады и состав Кабмина.

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Фракция "Слуги народа" хочет получить руководство в 21 комитете с 23. Об этом журналистам сообщил представитель Зеленского в Раде, будущий нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.