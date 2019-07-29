СМИ узнали фамилии кандидатов на должность посла Украины в США

Надоленко назвал информацию о своей кандидатуры "слухами", Шамшур - сейчас находится в Киеве. ФОТО: Pixabey

В дипломатических кругах возможными кандидатами на должность посла Украины в США называют посла в Израиле Геннадия Надоленко и посла во Франции Олега Шамшура.

Об этом стало известно BBC News Украина.

Надоленко назвал информацию о своей кандидатуре "слухами", Шамшур сейчас находится в Киеве.

По данным СМИ, Офис Зеленского рассматривает несколько кандидатур на должность. Некоторые из них отказался ехать в Вашингтон, некоторых не согласовали США. Поэтому процесс и затянулся.

"Согласовать визит с американской стороной никогда не было легко - график президента США утвержден на годы вперед. К тому же Вашингтону нужен предметный разговор с Киевом, а для этого должна быть какая конкретика, целостное видение реформ, стратегия по Донбассу", - добавляет BBC News Украина.

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19 июля президент Владимир Зеленский своим указом освободил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.