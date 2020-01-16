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четверг, 16 января 2020 22:58

СМИ сообщают, на кого могут заменить Алену Бабак

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СМИ сообщают, на кого могут заменить Алену Бабак
Алена Бабак подал в отставку. Фото: УНИАН

СМИ сообщают, что Алену Бабак на должности министра могут заменить на председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля или нардепа от "Слуги народа" Елену Шуляк.

"Украинская правда" сообщает об этом со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" и Кабинете министров.

"Сегодня в парламент поступит представление премьер-министра Украины об освобождении от занимаемой должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра", - заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Отставку объясняют тем, что министр не справлялась и не делегировала полномочия. 17 января об этом должны объявить на профильном комитете.

Сегодня в парламент поступит представление премьер-министра об увольнении с должности министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак. Об этом в четверг заявил народный депутат Алексей Гончаренко. По словам нардепа, Бабак написала заявление по собственному желанию.

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