СМИ раздобыли график работы новой Рады

Сегодня Верховная Рада должна утвердить календарный план работы парламента ІХ созыва.

Проект плана работы на нынешнюю сессии обнародовало издание "РБК-Украина".

Согласно ему, народные избранники будут работать в пленарном режиме 3 недели. Народные депутаты будут работать в сессионном зале 2 сентября, затем 10-13 и 17-20 сентября.

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Сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине.

Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.