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СМИ рассказали, кто стоит за уголовным делом против адвоката эстонского инвестора

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СМИ рассказали, кто стоит за уголовным делом против адвоката эстонского инвестора
Журналисты раскрыли подробности резонансного уголовного дела в отношении адвоката и представителя эстонского инвестора Александра Погорелого. Фото: investigator.org.ua

Журналисты программы "ТСН.Тиждень" раскрыли подробности резонансного уголовного дела в отношении адвоката и представителя эстонского инвестора Александра Погорелого.

22 ноября 2019-го года после выступления генпрокурора Рябошапки, сотрудники ГПУ и СБУ попытались провести обыск и вручение подозрения адвокату якобы за факт вымогательства у главы поселка Затока Вячеслава Бокия.

Примечательно, что сам Бокий является обвиняемым в организации заказного убийства Погорелого, он скрывался от правосудия, но был задержан в 2016-м году.

В сюжете бывший адвокат Бокия Станислав Клименко утверждает, что в 2016-м году глава поселк лично говорил ему о планах по ликвидации Погорелого, а депутат поссовета Богдан Шевчук утверждает, что Бокий просил его найти исполнителей убийства, а также "скинуться на это деньгами".

По словам Шевчука, вскоре после неудавшегося покушения Бокий познакомился с Павлом Демчиной (первый зам. главы СБУ 2016-2019), который отдыхал в Затоке. Спустя некоторое время Бокий рассказал Шевчуку, что придумал некую "комбинацию", чтобы с помощью своих связей в СБУ завести уголовное дело против Погорелого и тем самым закрыть дело по заказному убийству, в котором главным обвиняемым является сам Бокий. После этого он стал требовать, чтобы Шевчук стал одним из переговорщиков между Бокием и Погорелым - утверждает в сюжете депутат.

Анатолий Коломиец, один из людей, которому Бокий поручил вести переговоры с Погорелым, открыто озвучил имена сотрудников СБУ, которых глава поссовета называл "своими людьми". Он также обнародовал аудиозапись телефонного разговора, в котором Бокий говорит ему ехать в СБУ и писать заявление на Погорелого, "а там уже все в курсе".

И Богдан Шевчук, и Анатолий Коломиец были свидетелями личной встречи Погорелого и Бокия, на которой настаивал последний и оба утверждают, что никакого факта вымогательства со стороны адвоката не было.

Сам Погорелый называет это дело личной местью главы поссовета против него и эстонского инвестора за принципиальную позицию против криминала и хищений земли в Затоке. По этому поводу адвокат обратился к президенту Зеленскому, назвав действия силовиков беспределом, а дело сфабрикованным по заказу Бокия.

В обращении Погорелый сакцентировал внимание на том, что в течении двух недель в Затоке должна состояться сессия поссовета, на которой в частные руки незаконным образом могут быть отданы около 12 га пляжей курорта.

Напомним, эстонский инвестор Марсель Вихман в 2014-м году планировал вложить более 50 млн евро в развитие курортного поселка Затока, в том числе построить самую длинную в Европе набережную. После начала строительства набережной, представители местной преступной группы, в которую по словам адвоката инвестора Александра Погорелого входят депутаты сельсовета и криминалитет, обратились к инвестору с требованием 30% доли в бизнесе. После того как адвокат Александр Погорелый начал активно освещать деятельность ОПГ, на него было совершено покушение, которое предотвратила Нацполиция. Правоохранители установили, что заказчиком покушения является секретарь сельсовета Затоки Вячеслав Бокий, а организатором - его помощник.

По информации СМИ затокские чиновники также причастны к массовым хищениям не менее 30 га курортной земли на более чем 750 млн гривен, в том числе уничтожениям государственных и коммунальных баз отдыха, а ГПУ открыло ряд дел против так называемого "ОПГ Затока".

Однако, на данный момент ни одного осужденного по этим делам нет, задержанные за покушение на убийство - отпущены на свободу, а секретаря поссовета Бокия вновь подозревают на причастность к земельным махинацяим.

В 2017-м году ПАСЕ году приняла резолюцию, осуждающую бездеятельность Украины в борьбе против ОПГ и отсутствии реальной помощи инвестору Марселю Вихману.

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