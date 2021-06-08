СМИ получили запись разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани

 
Ексклюзивы
1/5
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 846
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1566
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 711
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 675
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 25237
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 963
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1323
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 585
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 738
Фото
Все фото
10
3
9
4
9
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Порошенко рассказал об &quot;одышке&quot; Зеленского на велотренажере
Порошенко рассказал об "одышке" Зеленского на велотренажере
Кулеба ответил россиянам, которые &quot;шипят&quot; на форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые "шипят" на форму сборной Украины
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Видео
Все видео
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
Вопрос об олигархах могут вынести на референдум
Вопрос об олигархах могут вынести на референдум
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Питекантроп и субстанция. Политики опозорились в прямом эфире - видео
Питекантроп и субстанция. Политики опозорились в прямом эфире - видео
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 585
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 666
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 360
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 261
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 05:20

СМИ получили запись разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани

  Комментировать
СМИ получили запись разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани
Ермак разговаривал с Волкером и Джулиани. Фото: Украинская правда

Издание CNN получило аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, тогда помощником президента Владимира Зеленского.

Во время примерно 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявления о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу (эти отдельные утверждения не соответствуют действительности).

Согласно записи, Джулиани сказал, что "все, что нам нужно от президента Зеленского - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно".

Джулиани даже сказал, что дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование. Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личных встреч с Джулиани.

Джулиани не ответил на просьбу CNN прокомментировать новую аудиозапись. В прошлом он заявлял, что не сделал ничего плохого в Украине и просто преследовал интересы своего клиента, то есть Трампа.

Он пояснил несколько запутанных теорий заговора о дипломатических соглашениях Байдена в Украину и якобы вмешательство Украины в выборы США 2016 года. Джулиани продвигал многие из этих теорий даже после того, как Волкер предупредил его, что украинские чиновники, которые поставляли ему информацию, не заслуживают доверия, и сказал, что коррупционные претензии к Байдену "просто не заслуживают доверия", согласно показаниям Волкера под время расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали главную тему переговоров Зеленского и Байдена

Звонок был предвестником "печально известного разговора" Трампа с Зеленским, и оба разговора позже стали центральной частью первого импичмента Трампа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СМИ получили запись разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
9
 23 Просмотров: 15183
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 8820
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 6696
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 3789
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко Просмотров: 3654
Политика
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет Просмотров: 45
Миллиард деревьев за три года. Зеленский запустил очередной проект
Миллиард деревьев за три года. Зеленский запустил очередной проект Просмотров: 126
Байден поддержал вступление Украины в НАТО
Байден поддержал вступление Украины в НАТО Просмотров: 342
Председатель Наблюдательного совета УКФ сложила полномочия
Председатель Наблюдательного совета УКФ сложила полномочия Просмотров: 153
Назвали главную тему переговоров Зеленского и Байдена
Назвали главную тему переговоров Зеленского и Байдена Просмотров: 378
Больше всего комментируют
23
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
7
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
4
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
3
Украинские черешни стали самыми дорогими в мире
1
Если тебе за 40: что нельзя есть мужчинам в таком возрасте
Голосов: 7247
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть