СМИ получили запись разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани

Ермак разговаривал с Волкером и Джулиани. Фото: Украинская правда

Издание CNN получило аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, тогда помощником президента Владимира Зеленского.

Во время примерно 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявления о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу (эти отдельные утверждения не соответствуют действительности).

Согласно записи, Джулиани сказал, что "все, что нам нужно от президента Зеленского - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно".

Джулиани даже сказал, что дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование. Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личных встреч с Джулиани.

Джулиани не ответил на просьбу CNN прокомментировать новую аудиозапись. В прошлом он заявлял, что не сделал ничего плохого в Украине и просто преследовал интересы своего клиента, то есть Трампа.

Он пояснил несколько запутанных теорий заговора о дипломатических соглашениях Байдена в Украину и якобы вмешательство Украины в выборы США 2016 года. Джулиани продвигал многие из этих теорий даже после того, как Волкер предупредил его, что украинские чиновники, которые поставляли ему информацию, не заслуживают доверия, и сказал, что коррупционные претензии к Байдену "просто не заслуживают доверия", согласно показаниям Волкера под время расследования.

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Звонок был предвестником "печально известного разговора" Трампа с Зеленским, и оба разговора позже стали центральной частью первого импичмента Трампа.