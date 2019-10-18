СМИ нашли связь следователя в "делах Порошенко" с Коломойским

Следователь ГБР Олег Корецкий руководил прокуратурой Волынской области в то время, когда Игорь Палица возглавлял областной совет. Фото: Главком

Следователь ГБР Олег Корецкий, который ведет "дела Порошенко", близко связан с народным депутатом Игорем Палицей, соратником олигарха Игоря Коломойского.

Этот факт выяснили журналисты программы расследований "Наблюдатель", которая выходит на "5 канале".

Олег Корецкий руководил прокуратурой Волынской области в то время, когда Игорь Палица возглавлял областной совет. Жена Олега Корецкого – Виктория – судья Киверцовского суда Волынской области, известная тем, что отстранила от производства по делу о прослушивании народных депутатов следователей прокуратуры и СБУ.

Правоохранители подозревали в незаконных действиях членов полумилитарной организации "Стража Порядка", которую финансировал Игорь Палица.