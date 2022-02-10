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четверг, 10 февраля 2022 21:48

Смартфоны Зеленского пойдут в руки нардепам - больше всего ОПЗЖ

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Смартфоны Зеленского пойдут в руки нардепам - больше всего ОПЗЖ
О бесплатных смартфонах Зеленский заявил на этой неделе. Фото: Reuters

27 народных депутатов, которым более 60 лет, могут получить смартфоны по программе, которую анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщила "Опора".

Среди них 26 депутатов - мужчины, одна женщина.

По партийной принадлежности: ОПЗЖ - 12, "Батьківщина" - семеро, фракция "Слуга народу", группы "Довіра" и "Партія "За майбутнє" – по двое, "Європейська солідарність" – один.

"Если, конечно, уже прошли курс вакцинации", - отметили активисты.

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Самому младшему депутату в парламенте, "слуге" Святославу Юрашу, чуть менее 26 лет, самому старшему, Юлию Иоффе из ОПЗЖ, чуть больше 81. Средний возраст нардепов - 44,5 лет.

8 февраля Зеленский пообещал вакцинированным украинцам с 60 лет раздать смартфоны и льготные тарифы. Новую программу "єСмартфон" запустят весной.

Запись на получение смартфонов начнется в апреле.

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Дата
10
февраля

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