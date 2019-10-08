Шлюзы для российской электроэнергии открыли ради обогащения отдельных олигархов - Климпуш-Цинцадзе

Председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что поправка Геруса противоречит задекларированной Украиной цели по интеграции энергорынка с ЕС

Торговля со страной-агрессором для обогащения отдельных олигархов недопустима.

Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире Прямого канала 7 октября.

Депутат напомнила, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус внес в законопроект поправку, которая позволяла открыть импорт электроэнергии из России, с нарушением регламентных норм и убеждал, что импорт будет осуществляться из Беларуси.

"Мы рассматривали законопроект, касающийся вообще системы ядерной безопасности в Украине, ядерной энергии. И здесь неожиданно в ночь перед рассмотрением в сессионном зале уже этого законопроекта во втором чтении каким-то образом председатель комитета господин Герус внес поправку, которая не касалась ядерной энергии вообще, а вносила изменения в закон о рынке электроэнергии и которая делала поставки электроэнергии, закупку электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Депутат отметила, что поправка Геруса противоречит задекларированной Украиной цели по интеграции энергорынка с ЕС и она, как председатель профильного парламентского комитета, выступала против его принятия.

"Буквально недавно и на 19-м, и на 20-м саммите Украина-ЕС мы согласились с европейцами о том, что мы будем двигаться к интеграции украинского энергетического рынка полностью в европейский энергетический рынок. И вот такое открытие шлюзов для российской неожиданно энергии, закупки энергии из Российской Федерации, оно очевидно, потенциально должно было противоречить этой нашей цели, которую мы согласовали с европейскими партнерами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она обратила внимание, что первые закупки российской электроэнергии осуществила компания, которая входит в группу "Приват", что фактически означает, что Андрей Герус пролоббировал эту поправку в интересах бизнесмена Игоря Коломойского. И подчеркнула, что торговля с агрессором ради обогащения отдельных олигархов, недопустима, поэтому депутаты будут инициировать отмену этой поправки.

"Мы понимаем, что господин Герус де-факто пролоббировал таким образом, под надуманными какими-то предлогами, потому что он там больше настаивал на том, что это именно с Беларусью позволит нам обеспечить перетоки, тогда когда нужно, потому что у нас очень взаимосвязаны энергетические системы. И собственно пролоббировал покупку дешевой, дешевой электроэнергии из Российской Федерации именно компанией Игоря Коломойского... Мы сейчас с коллегами готовим наши поправки для того, хотим зарегистрировать законопроект, который бы отмотал ситуацию назад и обеспечил нам возможность взаимодействий, скажем, и когда нужно, с Беларусью, но вместе с тем не позволял сей торговли с агрессором ради обогащения отдельных олигархов", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", что глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. 1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи". Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.