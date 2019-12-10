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вторник, 10 декабря 2019 14:44

"Слугу народа" финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк

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&quot;Слугу народа&quot; финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк
Партию финансировали фиктивные фирмы, пишут журналисты.

Партия "Слуга народа" финансировали компании, чьи печати нашли в квартире Олега Семенова - советника председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Последний является фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщают журналисты Bihus.info.

Среди спонсоров "СН" за третий квартал этого года 12 физлиц и десятки фирм. Вместе они дали партии почти 100 млн грн, говорится в журналистском расследовании.

Почти 20 млн грн политсиле досталось от шести компаний - "Агро Лэнд", "Веб-Ротор", "Леонол", "Саквояж-ЮТ", "Артинвестбуд" и "ФГ "Екопивдень".

Они зарегистрированы в разных частях страны, но их печати и чековые книжки правоохранители летом этого года нашли в Херсоне во время обысков у советника председателя Херсонского облсовета Мангера.

Семенов на связь с журналистами не вышел. В то же время Мангер заявил, что не имеет отношения к финансовым делам своего советника.

Журналисты также выяснили, что большинство фирм, которые финансировали "Слугу народа", фиктивные, а их владельцы - повара и грузчики.

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4 ноября прошел год со дня смерти 33-летней Екатерины Гандзюк. Была общественной активисткой, советником городского головы Херсона. На нее напали недалеко от дома 31 июля прошлого года - вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела - головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла.

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