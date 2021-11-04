"Слугу", которого называли "сферическим г*ндоном", могут выгнать из фракции

Артём Дмитрук на парламентских выборах выдвигался от президентской партии.

Нардепа Артема Дмитрука могут выгнать из фракции "Слуга народа".

Об этом председатель фракции Давид Арахамия в кулуарах, сообщает Gazeta.ua.

"Будем определяться (об исключении. - Gazeta.ua). На следующей неделе обсудим этот вопрос и проголосуем", - сказал депутат.

"Он виляет от фракции. Есть люди, которые говорят: я уже не с фракцией. А есть те, которые виляют. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не содержат зеленого", - заявил Арахамия.

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Дмитрук и двое других "слуг" Юрий Камельчук и Елизавета Богуцкая являются антивакцинаторами, рассказал Арахамия.

На вопрос, найдут ли голоса на исключение, председатель фракции ответил: "А почему нет?".

18 октября нардеп Дмитрук опубликовал видео, в котором назвал покойного художника Александра Ройтбурда "педофилом и наркоманом".

После этого сатирик Евгений Гендин назвал нардепа "сферическим г*ндоном".

Артем Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на округе в Одессе. В свое время "засветился" на автопробеге в городе, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария. Также с еще одним "слугой" Алексеем Леоновым возмутился демонтажем барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на здании Одесского областного военкомата. Дмитрук является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.