"Слугу", которого называли "сферическим г*ндоном", могут выгнать из фракции

Нардепа Артема Дмитрука могут выгнать из фракции "Слуга народа".
Об этом председатель фракции Давид Арахамия в кулуарах, сообщает Gazeta.ua.
"Будем определяться (об исключении. - Gazeta.ua). На следующей неделе обсудим этот вопрос и проголосуем", - сказал депутат.
"Он виляет от фракции. Есть люди, которые говорят: я уже не с фракцией. А есть те, которые виляют. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не содержат зеленого", - заявил Арахамия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"
Дмитрук и двое других "слуг" Юрий Камельчук и Елизавета Богуцкая являются антивакцинаторами, рассказал Арахамия.
На вопрос, найдут ли голоса на исключение, председатель фракции ответил: "А почему нет?".
18 октября нардеп Дмитрук опубликовал видео, в котором назвал покойного художника Александра Ройтбурда "педофилом и наркоманом".
После этого сатирик Евгений Гендин назвал нардепа "сферическим г*ндоном".
Артем Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на округе в Одессе. В свое время "засветился" на автопробеге в городе, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария.
Также с еще одним "слугой" Алексеем Леоновым возмутился демонтажем барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на здании Одесского областного военкомата.
Дмитрук является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Комментарии