"Слугу" Дмитрука выгонят из фракции

Сегодня в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве состоится заседание фракции "Слуга народа".

Из фракции планиру.n исключить Артема Дмитрука. Он вошел в депутатское объединение экс-спикера Дмитрия Разумкова, пишет ZN.UA

Об исключении говорится в повестке заседания.

Кроме того, в планах:

исключить Людмилу Буймистер из комитета по экономическому развитию;

исключить Дмитрука из комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Также в повестке дня фракции на 19.15 запланировано выступление новоизбранного председателя партии "Слуга Народа".

На фракции представят трех избранных народных депутатов, которые завтра принесут присягу: Сергея Кострийчука, № 140 избирательного списка, который станет депутатом вместо Ирины Верещук; Сергея Козыря, победившего на промежуточных выборах в округе №184; Виталия Войцехивского, избранного в округе №197.

8 ноября Разумков опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Там, в частности, будет 21 нардеп от "Слуги народа".

Депутаты от "Слуги народа", которые захотят вступить в объединение Разумкова, должны сложить мандаты, заявили в президентской фракции.