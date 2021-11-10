"Слуги" заявили о союзе Авакова-Разумкова. Экс-министр говорит об "испуге" Офиса президента

Разумков создает блок с Аваковым и Яценюком, говорят в "Слуге народа".

Бывший спикер Дмитрий Разумков объединяется со старыми политиками.

Об этом сказал председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Александр Корниенко в интервью 24 каналу.

"Объединение со старыми политиками, которое мы уже неделю видим в формате блока - Разумков, Аваков, Яценюк", - заявил Корниенко.

"Не уверен, что это то, чего ждут его избиратели (Разумкова. - Gazeta.ua) и наши, которые были раньше его избирателями. Есть большой антирейтинг подобных объединений", - добавил председатель "СН".

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В Telegram Аваков опроверг создание партии с бывшим спикером.

"Получил запрос: "Правда ли, что Арсен Аваков намерен создать совместную партию с Дмитрием Разумковым?".

Ответ: неправда. Но нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка Офис президента принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков - Яценюк - Разумков", - заявил экс-министр.

4 ноября в эфире телеканала "Україна 24" Аваков заявил, что СНБО "штампует санкции", а папки подавали за минуты до заседания. Также раскритиковал кадровую политику властей. У Авакова "отставочный синдром", ответили в Офисе президента.