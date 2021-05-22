"Слуги" забыли, что партия должна отчитываться за деньги

 
Ексклюзивы
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 756
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 477
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 234
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 387
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 684
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 531
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 675
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 297
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
1 Просмотров: 441
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 270
Фото
Все фото
5
13
21
9
3
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
У завода &quot;Антонов&quot; кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
У завода "Антонов" кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
Видео
Все видео
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 756
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 225
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 270
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 171
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
суббота, 22 мая 2021 19:48

"Слуги" забыли, что партия должна отчитываться за деньги

  Комментировать
&quot;Слуги&quot; забыли, что партия должна отчитываться за деньги
Председатель партии "Слуга народа" Корниенко говорит, что не знает, почему законопроект пылится. Фото: Сергей Старостенко

Верховная Рада не выносит на голосование законопроект 4611, который должен восстановить отчетности партий. Об этом сообщило движение "Чесно"

Речь идет об изменениях в Закон "О политических партиях в Украине" относительно сроков представления партиями отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Законопроект, авторами которого являются народные депутаты от "Слуги народа", Верховная Рада получила 19 января этого года. А 17 февраля Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал включить его в повестку дня.

Уже больше года большинство активных партий не подают свои отчеты в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Отсрочить представление финотчетности до завершения карантина позволило решение Верховной Рады, которое якобы было призвано бороться с последствиями пандемии, сообщает "Чесно".

На самом деле парламент ввел для партий эксклюзивные условия и позволил отсрочить представление квартальной финотчетности до завершения карантина (40 дней после этого).

Поскольку карантинные ограничения продолжаются до сих пор, даже спустя семь месяцев после местных выборов все еще неизвестно, кто их финансировал. Ведь избирательные фонды наполнялись прежде всего за счет "средств партии" - с текущих счетов, о поступлении на которые партии не отчитываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"

Один из инициаторов законопроекта Александр Корниенко не знает, почему законопроект не рассматривают.

"Я не очень понимаю, на какой он стадии, если есть решение комитета - должен в зал выходить. Наша фракция его не блокирует", - сказал Корниенко.

На запрос "Чесно" в аппарате Верховной Рады ответили, что законопроект 4611 включен в повестку дня пятой сессии и готовится комитетом к рассмотрению в первом чтении.

Вместе с тем в марте 14 народных депутатов из "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голос", ОПЗЖ, "За будущее" и "Доверие" зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается запретить НАПК оценивать фиктивность финансовых операций и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги.

Это означает, что Нацагентство не сможет обнаруживать получение партиями товаров или услуг по существенно завышенной или заниженной стоимости. И не сможет проверять, вообще имели ли место указанные в отчетах деловые операции, заявляют активисты.

Это создает благоприятные условия для бесконтрольных расходов партиями средств, полученных из бюджета. Лишь в 2020 и 2021 году парламентские партии в качестве госфинансирования и компенсации затрат на избирательную кампанию получили почти 1,4 млрд грн налогоплательщиков. Законопроект 5253 также включен в повестку дня.

В апреле общественные организации призвали парламент отказаться от законопроекта № 5253. "Он уничтожает контроль за партфинансами", - заявляет "Чесно".

В 2021 году из государственного бюджета выделили 697 млн ​​грн на финансирование пяти парламентских партий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуги" забыли, что партия должна отчитываться за деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко

Украинский язык зазвучал в величественном храме

В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида

Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

Похороны композитора стали массовой акцией

Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди

В католической стране на референдуме разрешили однополые браки

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 13995
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 11601
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4302
Рассказали, кто станет президентом после Зеленского
Рассказали, кто станет президентом после Зеленского
 Просмотров: 3483
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
 Просмотров: 3159
Политика
После тоста на украинском Макрона пригласили в Киев на бокал вина
После тоста на украинском Макрона пригласили в Киев на бокал вина Просмотров: 333
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
 Просмотров: 756
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности 1 Просмотров: 1305
Украина продлила санкции против России
Украина продлила санкции против России Просмотров: 108
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
 1 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
11
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
4
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
4
"Это просто отвратительно" - женщина обругала парад вышиванок в своем городе
3
Зеленский держится за Ермака. Какая причина
1
Петр и Марина Порошенко примеряли вышиванки - реплики рубашек Франко и Заньковецкой
Голосов: 7098
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть