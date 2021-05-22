"Слуги" забыли, что партия должна отчитываться за деньги

Председатель партии "Слуга народа" Корниенко говорит, что не знает, почему законопроект пылится. Фото: Сергей Старостенко

Верховная Рада не выносит на голосование законопроект 4611, который должен восстановить отчетности партий. Об этом сообщило движение "Чесно"

Речь идет об изменениях в Закон "О политических партиях в Украине" относительно сроков представления партиями отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Законопроект, авторами которого являются народные депутаты от "Слуги народа", Верховная Рада получила 19 января этого года. А 17 февраля Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал включить его в повестку дня.

Уже больше года большинство активных партий не подают свои отчеты в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Отсрочить представление финотчетности до завершения карантина позволило решение Верховной Рады, которое якобы было призвано бороться с последствиями пандемии, сообщает "Чесно".

На самом деле парламент ввел для партий эксклюзивные условия и позволил отсрочить представление квартальной финотчетности до завершения карантина (40 дней после этого).

Поскольку карантинные ограничения продолжаются до сих пор, даже спустя семь месяцев после местных выборов все еще неизвестно, кто их финансировал. Ведь избирательные фонды наполнялись прежде всего за счет "средств партии" - с текущих счетов, о поступлении на которые партии не отчитываются.

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Один из инициаторов законопроекта Александр Корниенко не знает, почему законопроект не рассматривают.

"Я не очень понимаю, на какой он стадии, если есть решение комитета - должен в зал выходить. Наша фракция его не блокирует", - сказал Корниенко.

На запрос "Чесно" в аппарате Верховной Рады ответили, что законопроект 4611 включен в повестку дня пятой сессии и готовится комитетом к рассмотрению в первом чтении.

Вместе с тем в марте 14 народных депутатов из "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голос", ОПЗЖ, "За будущее" и "Доверие" зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается запретить НАПК оценивать фиктивность финансовых операций и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги.

Это означает, что Нацагентство не сможет обнаруживать получение партиями товаров или услуг по существенно завышенной или заниженной стоимости. И не сможет проверять, вообще имели ли место указанные в отчетах деловые операции, заявляют активисты.

Это создает благоприятные условия для бесконтрольных расходов партиями средств, полученных из бюджета. Лишь в 2020 и 2021 году парламентские партии в качестве госфинансирования и компенсации затрат на избирательную кампанию получили почти 1,4 млрд грн налогоплательщиков. Законопроект 5253 также включен в повестку дня.

В апреле общественные организации призвали парламент отказаться от законопроекта № 5253. "Он уничтожает контроль за партфинансами", - заявляет "Чесно".

В 2021 году из государственного бюджета выделили 697 млн ​​грн на финансирование пяти парламентских партий.