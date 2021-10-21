"Слуги" в скандале со свободой слова "перевели стрелки" на журналистов

Гетманцев известен тем, что хвалил диктаторский режим Лукашенко в Беларуси. Фото: Facebook.com/danil.getmantsev

Народный депутат от "Слуга народа", председатель бюджетного комитета Данил Гетманцев связал заявление журналистов о давлении Офиса президента на Суспільне с "попыткой увеличить финансирование".

Об этом нардеп написал в Telegram

"Глянул в проекте бюджета 2022, поданном в сентябре в ВР. Да, того самого, который мы сейчас голосуем в первом. По Суспільному телебаченню год к году КМ предложил минус 400 млн. грн.

Вот уж воистину, о чем бы не скандалили, всегда скандалят о деньгах.

Не уверен, что скандал с якобы ущемлением свободы слова сильно поможет увеличить и без того, скажем откровенно, не малое финансирование, но попытка зачетная", - заявил "слуга".

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В сентябре Гетманцев хвалил диктаторский режим Лукашенко в Беларуси.

19 октября ведущая программы "Зворотний відлік", журналистка Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента. Ток-шоу выходит по понедельникам вечером. В ответ президент Владимир Зеленский заявил о "хайпе".