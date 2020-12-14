"Слуги" предлагают отложить заседание Рады на день рождения Зеленского

Во властной политсиле предлагают не собирать парламент 12 января. Фото: preisident.gov.ua

Календарный план работы Верховной Рады в январе предлагают изменить. Об этом на согласительном совете в понедельник сказал председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

По плану, народные депутаты с 12 до 15 января и с 19 до 22 работают в пленарном режиме - в сессионном зале. 4-8 января - работа в комитетах.

"Предлагаю недели с 11 по 15 января и с 18 до 22 сделать неделями работы в комитетах. А неделю с 25 по 29 января сделать пленарной", - цитирует Корниенко "Інтерфакс-Україна"

25 января - день рождения президента Владимира Зеленского.

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Кабинет министров введет локдаун с 8 по 24 января.